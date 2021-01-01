شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يضم 22 لاعباً لقائمة الاتحاد لمواجهة طلائع الجيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختار حسام حسن المدير الفنى لفريق الاتحاد السكندرى 22 لاعباً للدخول فى معسكر مغلق بالقاهرة استعدادا لخوض مباراة طلائع الجيش غداً ضمن مباريات الجولة الخامسة من بطولة الدورى الممتاز والتى ستقام على ملعب جهاز الرياضة فى الخامسة مساءً.

وجاءت قائمة الاتحاد كالتالى: عماد السيد و محمد صبحى و محمود رزق و عمر الميدانى و مروان النجار و مصطفى إبراهيم و صبرى رحيل و السيد سالم و كريم الديب و هشام صلاح و أحمد نبيل " مانجا " و عبد السميع سيمو و خالد الغندور و مروان عطيه و أحمد حجى و كريم ممدوح و أحمد راشد و عمار حمدى و فوزى الحناوى و رزاق سيسيه و ويليامز روماريو و خالد قمر .

وعلى الجانب الآخر اختتم فريق طلائع الجيش بقيادة طارق العشرى استعداداته اليوم لمواجهة الاتحاد السكندرى، ووضع العشرى برنامج بدنى لتجهيز السداسى إسلام جمال وإسلام محارب وعبد الرحمن زولا ومهند لاشين وحسن مجدى وخالد سطوحى لاعبو فريقه عقب تعافيهم من فيروس كورونا وظهور نتيجة المسحة الخاصة بهم والتى جاءت سلبية ليتأكد شفاؤهم وعودتهم للتدريبات ، ويرغب العشرى فى تجهيزهم من إجل الاستعانة بجهودهم فى مواجهة زعيم الثغر.

ويعكف الجهاز الفنى لطلائع الجيش بقيادة طارق العشرى على دراسة مباريات الاتحاد السكندرى للتعرف على مواطن القوة والضعف فى زعيم الثغر قبل ملاقاته غداً، والتى يسعى خلالها الطلائع لاستعادة التوازن بالدوري بعد سلسلة النتائج السلبية التى حققها الفريق منذ إنطلاق المسابقة وجمدت رصيده فى بنك الدوري عند نقطة واحدة بعد مرور 4 جولات من المسابقة بعدما نال الفريق ثلاثة هزائم وحقق تعادل وحيد ولم يعرف طريق الفوز.