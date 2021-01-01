شكرا لقرائتكم خبر عن مران الإسماعيلي.. ظهور أبو طالب العيسوى وتأهيل بابل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاض لاعبو الإسماعيلى المران الرئيسى مساء اليوم على الملعب الرئيسى، استعدادًا لمواجهة مصر المقاصة الأحد المقبل على ملعب الأخير فى سابع جولات مسابقة الدورى المحلى، وقاد المران أبوطالب العيسوى والذى اشتمل على مجموعة من التدريبات الخططية والتكتيكية أبرزها الكرات الثابتة والعرضيات إضافة للتسديدات، وعلى هامش المران، استمر الأنجولى أرى بابل فى خوض تدريبات تأهيلية خفيفة بالجرى حول الملعب، واختتم المران بتقسيمة مصغرة “تراى ماتش” للوقوف على الخطط الفنية المقرر تطبيقها فى لقاء الفريق الفيومى.

وكان مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة المهندس ابراهيم عثمان المشرف العام علي الكرة قد قرر قبول اعتذار محمد وهبه وتكليف ابو طالب العيسوي لاستكمال المهمة خلال الفتره المقبلة، واعتذر محمد وهبة المدير الفنى للإسماعيلى عن الاستمرار فى منصبه فى قيادة الدراويش بسبب الاختلاف مع مجلس إدارة النادى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان على بعض الأمور الخاصة بصلاحياته الفنية فى قيادة الفريق والمسئوليات التى يملكها لتحقيق طموحات الجماهير الصفراء، سواء فى اختيار اللاعبين أو ما يخص الفريق الكروي.