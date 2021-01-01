شكرا لقرائتكم خبر عن مران الإسماعيلي.. ظهور أبو طالب العيسوى وتأهيل بابل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاض لاعبو الإسماعيلى المران الرئيسى مساء اليوم على الملعب الرئيسى، استعدادًا لمواجهة مصر المقاصة الأحد المقبل على ملعب الأخير فى سابع جولات مسابقة الدورى المحلى، وقاد المران أبوطالب العيسوى والذى اشتمل على مجموعة من التدريبات الخططية والتكتيكية أبرزها الكرات الثابتة والعرضيات إضافة للتسديدات، وعلى هامش المران، استمر الأنجولى أرى بابل فى خوض تدريبات تأهيلية خفيفة بالجرى حول الملعب، واختتم المران بتقسيمة مصغرة “تراى ماتش” للوقوف على الخطط الفنية المقرر تطبيقها فى لقاء الفريق الفيومى.
وأصدر محمد وهبة بيانا قال فيه: "بسم الله الرحمن الرحيم ..السادة رئيس وأعضاء مجلس إدارة النادى الإسماعيلى ..تحية واحترامًا وبعد ..شرفت بتولى المسئولية الفنية لفريق الكرة الأول بالنادى فى ظل ظروف دقيقة وتوقيت عصيب وحساس من منطلق المسئولية والواجب كأحد أبناء النادى الإسماعيلى العظيم، وأديت دورى بكل إخلاص وبما يرضى الله وضميرى وحبى للنادى الذى قدمنى لعالم كرة القدم لاعبًا ثم مدربًا."
وحيث إننا لم نصل إلى نقطة اتفاق مشترك من حيث التعاقد المكتوب والصلاحيات والمسئوليات التى تحقق آمال وطموحات النادى وجماهيره الوفية العظيمة فأتقدم لسيادتكم باعتذار عن عدم الاستمرار متمنيًا التوفيق للنادى الإسماعيلي.
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