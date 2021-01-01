شكرا لقرائتكم خبر عن عبد المنصف يتصدى لصاروخية على معلول فى مباراة الاهلي ودجلة.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدى محمد عبد المنصف، حارس مرمى فريق وادى دجلة، لتسديدة صاروخية من على معلول لاعب الأهلى فى الدقيقة 53 من عمر المباراة المقامة حاليا باستاد الأهلي والسلام، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر الدوري المصري الممتاز. وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي. خط الدفاع: بدر بانون وعلي معلول وأيمن أشرف وأحمد رمضان بيكهام. خط الوسط: أليو ديانج وحمدي فتحي وحسين الشحات ووليد سليمان وصلاح محسن. خط الهجوم: محمد شريف. بينما تشكيل وادي دجلة جاء كالتالي: بينما تشكيل وادي دجلة جاء كالتالي: حراسة المرمى: محمد عبد المنصف الدفاع: يعقوبو – خالد رضا – محمود مرعي – إيهاب المباركي الوسط: أحمد مجدي – محمد رضا – عمرو صالح الهجوم: أمير عادل – كالديرون - جورجينيو يدخل الأهلى مباراة الليلة برصيد 9 نقاط وسجل لاعبوه 10 أهداف واستقبلت شباكه هدفا وحيدا، ويحتل المركز الثانى خلف الجونة صاحب القمة برصيد 11 نقطة، وإن كان الجونة قد خاض خمس مباريات بعكس الأهلى الذى خاض 3 مباريات فقط، أما وادى دجلة فيحتل المركز الحادى عشر برصيد 4 نقاط جمعها من فوز وتعادل وهزيمة فى 3 مباريات وسجل لاعبيه 4 أهداف واستقبلت شباكه 4 أهداف أيضاً.

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