شكرا لقرائتكم خبر عن مختار مختار: بيراميدز افتقد الروح الرياضية أمام الإنتاج وكرة القدم ظالمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مختار مختار المدير الفني لفريق الإنتاج الحربى إن الكرة لم تخدمه أمام بيراميدز في المباراة التي انتهت بخسارة الإنتاج بثلاثة أهداف لهدفين ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري، موضحًا أنه خسر اللقاء بأخطاء بسيطة، خاصة أن الطرد أثر على مستوى الفريق.

وأكد مختار مختار في تصريحات تلفزيونية لقناة "أون تايم سبورتس" أنه بعد الطرد أصبح فريقه يلعب في اتجاه واحد، مشيرًا إلى أن الإنتاج الحربي واجه العديد من الإصابات خلال اللقاء، لافتًا أنه كان يتمنى أن يتحلى لاعبو بيراميدز بالروح الرياضية متابعًا: "كنت أتمنى يكون لدى لاعبي بيراميدز أفضل من ذلك، لأن الكرة فوز وخسارة، وحزين لأنني خسرت اللقاء بسبب هذا التصرف من بيراميدز".

وواصل مدرب الإنتاج الحربي: "كرة القدم ظالمة، وهناك أمور لا أريد الحديث عنها، والمباراة كان من الممكن أن تسير أفضل من ذلك، ووجه حديثه لحكم المباراة قائلاً: "لا يجوز أن تتعاطف مع الفريق الخاسر، وأعطني سببًا واحدًا للسماح باستكمال اللعب وهناك لاعبين مصابين في أرض الملعب".

واختتم: "بيراميدز عندهم عكس ما يسمى الروح الرياضية، ومن الأمور الأساسية للحكم الاطمئنان على اللاعبين، والتعاطف مع بيراميدز بهذا الشكل كان سيء جدا رغم أننا تفوقنا عليهم في الفرص".