شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان صبحى يعود لهز الشباك فى الدورى بعد غياب 387 يومًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عاد رمضان صبحى لاعب فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، للتهديف فى الدورى المصرى، بعد غياب طويل استمر لمدة 387 يومًا، حيث افتتح اللاعب سجل أهدافه مع فريقه السماوى، بتسجيل هدف اليوم، الجمعة، فى شباك الإنتاج الحربى، فى المباراة التى جمعتهما على استاد الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدورى الممتاز، وانتهت بفوز بيراميدز بنتيجة 3 / 2 وسجل عبد الله السعيد هدف تقدم بيراميدز، ثم أحرز معاذ الحناوى التعادل من ضربة جزاء، قبل أن يتقدم مصطفى الجمل للإنتاج، بعدها سجل رمضان صبحى الهدف التعادل بهدف + 90، ثم سجل إريك تراورى الهدف الثالث فى الدقيقة 95.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد بيراميدز للنقطة السابعة محتلاً المركز الخامس، فيما تجمد رصيد الإنتاج الحربى عند النقطة الرابعة فى المركز السادس عشر.

آخر هدف كان سجله رمضان صبحى فى الدورى، كان فى شباك وادى دجلة عندما كان لاعبًا فى فريق الأهلى، بالمباراة التى جمعتهما يوم 11 ديسمبر 2019 وانتهت بفوز المارد الأحمر بثلاثية نظيفه، قبل أن يعود اللاعب للتسجيل من جديد بقميص بيراميدز فى شباك الإنتاج الحربى بعد غياب استمر لمدة سنة وثلاثة أسابيع.

هدف رمضان صبحى فى شباك الإنتاج، هو الأول للاعب مع بيراميدز منذ أن انضم لصفوف الفريق، وجاء الهدف فى توقيت قاتل من المباراة، لينتفض فريقه ويسجل إريك تراورى الهدف الثالث وينتهى اللقاء بفوز بيراميدز بنتيجة 3 / 2 بعدما كان متأخرًا 2 / 1.