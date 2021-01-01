ظهير بيراميدز: شريف إكرامى ينقل خبراته للاعبى الفريق

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب طارق طه، الظهير الأيسر لفريق بيراميدز، عن سعادته بفوز فريقه الإنتاج الحربي بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى المباراة التى جمعتهما اليوم، الجمعة، ضمن مباريات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الممتاز، مؤكدًا أن المباراة كانت صعبة أمام منافس قوى يبحث عن الفوز والحصول على النقاط الثلاث، والفوز كان أهم هدف لنا فى المباراة، ونجحنا في تحقيقه فى النهاية.
وأضاف طارق طه، أن هدف الشوط الأول الذى أحرزه عبد الله السعيد تسبب فى التسرع بعض الشىء من جانب اللاعبين بحثا عن الهدف الثانى، وهو ما تسبب فى وقوع بعض الأخطاء.
وأكد الظهير الأيسر لبيراميدز أن أداء الفريق فى تحسن ومستمر، ولدينا الكثير سنظهره في المستقبل، ولكن فى المباريات الأولي عليك تجميع النقاط وهو ما نفعله وحاليا، ومستوانا سيظهر فى الفترة المقبلة.
وعلق طارق طه على مستوى زميله شريف اكرامي، مؤكداً أنه حارس كبير، وحارس منتخب مصر، ويمتلك خبرة كبيرة ويتعلم منه الجميع بشكل مستمر ويحاول نقل خبراته للاعبين بشكل عام.
وحقق بيراميدز فوزًا غاليًا على الإنتاج الحربى بنتيجة 2 / 3 وسجل عبد الله السعيد هدف تقدم بيراميدز، ثم أحرز معاذ الحناوى التعادل من ضربة جزاء، قبل أن يتقدم مصطفى الجمل للإنتاج، بعدها سجل رمضان صبحى الهدف التعادل بهدف + 90، ثم سجل إريك تراورى الهدف الثالث فى الدقيقة 95.
بهذه النتيجة يرتفع رصيد بيراميدز للنقطة السابعة محتلاً المركز الخامس، فيما تجمد رصيد الإنتاج الحربى عند النقطة الرابعة فى المركز السادس عشر.
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