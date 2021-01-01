شكرا لقرائتكم خبر عن ظهير بيراميدز: شريف إكرامى ينقل خبراته للاعبى الفريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب طارق طه، الظهير الأيسر لفريق بيراميدز، عن سعادته بفوز فريقه الإنتاج الحربي بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى المباراة التى جمعتهما اليوم، الجمعة، ضمن مباريات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الممتاز، مؤكدًا أن المباراة كانت صعبة أمام منافس قوى يبحث عن الفوز والحصول على النقاط الثلاث، والفوز كان أهم هدف لنا فى المباراة، ونجحنا في تحقيقه فى النهاية.

وأضاف طارق طه، أن هدف الشوط الأول الذى أحرزه عبد الله السعيد تسبب فى التسرع بعض الشىء من جانب اللاعبين بحثا عن الهدف الثانى، وهو ما تسبب فى وقوع بعض الأخطاء.

وأكد الظهير الأيسر لبيراميدز أن أداء الفريق فى تحسن ومستمر، ولدينا الكثير سنظهره في المستقبل، ولكن فى المباريات الأولي عليك تجميع النقاط وهو ما نفعله وحاليا، ومستوانا سيظهر فى الفترة المقبلة.

وعلق طارق طه على مستوى زميله شريف اكرامي، مؤكداً أنه حارس كبير، وحارس منتخب مصر، ويمتلك خبرة كبيرة ويتعلم منه الجميع بشكل مستمر ويحاول نقل خبراته للاعبين بشكل عام.