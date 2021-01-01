مختار مختار: لاعبو بيراميدز لم يكن لديهم روح رياضية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أعرب مختار مختار، المدير الفني لفريق الإنتاج الحربي، عن حزنه الشديد لخسارة فريقه أمام بيراميدز، بنتيجة 3 أهداف لهدفين، في لقاء ضمن منافسات الجولة الخامسة بدوري we المصري.

وقال مختار بعد المباراة في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس:" الكرة لم تخدمنا أمام بيراميدز، وخسرنا اللقاء بأخطاء بسيطة، الطرد فرق معنا جدا لأن اللاعب كان له دور مؤثر".

وأضاف، أنه بعد الطرد أصبح فريقه يلعب في اتجاه واحد، والإنتاج الحربي واجه العديد من الإصابات خلال اللقاء، لافتا أنه كان يتمنى أن يتحلى لاعبو بيراميدز بالروح الرياضية

وتابع:" كنت أتمنى يكون لدى لاعبي بيراميدز أفضل من ذلك، لان الكرة فوز وخسارة، وحزين لأنني خسرت اللقاء بسبب هذا التصرف من بيراميدز".

وأكمل مدرب الإنتاج الحربي:" كرة القدم ظالمة، وهناك أمور لا أريد الحديث عنها، والمباراة كان من الممكن أن تسير أفضل من ذلك".

ووجه حديثه لحكم المباراة قائلا:" لا يجوز أن تتعاطف مع الفريق الخاسر، وأعطني سببا واحدا للسماح باستكمال اللعب وهناك لاعبين مصابين في أرض الملعب".

وأتم تصريحاته:" بيراميدز عندهم عكس ما يسمى الروح الرياضية، ومن الأمور الأساسية للحكم الإطمئنان على اللاعبين ،والتعاطف مع بيراميدز بهذا الشكل كان سيء جدا رغم أننا تفوقنا عليهم في الفرص".