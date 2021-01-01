دجلة يستغل غيابات الأهلي ليمنحه التعثر الأول في الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد همام:

استغل فريق وادي دجلة غياب الأهلي ليفرض عليه نتيجة التعادل الإيجابي بدون أهداف في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم الجمعة على ملعب "ستاد we الأهلي السلام" ضمن حسابات الجولة الخامسة من الدوري المصري.

فريق الأهلي دخل المباراة وسط غياب 12 لاعبًا من بينهم سبعة لاعبين تعرضوا للإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

تعادل الأهلي جعل الأخير يفقد فرصة العودة للصدارة ليصبح رصيده 10 نقاط بفارق نقطة عن الجونة صاحب الصدارة بـ11 نقطة، في المقابل قفز وادي دجلة للمركز التاسع برصيد خمس نقاط.

تفاصيل المباراة:

الدقيقة الرابعة من بداية المباراة شهدت فرصة خطيرة من وليد سليمان بعدما سدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء لكن تلمس الكرة الشباك الخارجية.

دييجو كالديرون في الدقيقة 18 سدد كرة قوية من على حدود منطقة الجزاء لكن محمد الشناوي يتألق ويتصدى للكرة على مرتين.

صلاح محسن في الدقيقة 23 تلقى كرة رائعة من وليد سليمان ليسدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء لكن تمر بعيدة عن المرمى.

وكاد صلاح محسن في الدقيقة 45 يسجل هدف التقدم لصالح الأهلي من كرة رأسية رائعة بعد عرضية من حسين الشحات لكن تمر الكرة أعلى المرمى بقليل.

وكاد علي معلول في الدقيقة 54 يسجل هدف الأهلي من تسديدة رائعة خارج منطقة الجزاء لكن محمد عبدالمنصف يتألق ويبعد الكرة لركنية.

محاولة جديدة من الأهلي كانت عن طريقة رأسية من محمد شريف بعد عرضية من علي معلول لكن محمد عبدالمنصف يتألق ويبعد الكرة من مرماه في الدقيقة 63.

جورجينيو حاول من تسديدة قوية أن يسجل هدف دجلة الأول بعد هجمة سريعة من الفريق الأصفر لكن تمر الكرة أعلى المرمى في الدقيقة 70.

وكاد المدافع المغربي بدر بانون يسجل هدف التقدم للأهلي في الدقيقة 74 بعد عرضية رائعة من علي معلول لكن عبدالمنصف يواصل التألق.

تشكيل الأهلي: محمد الشناوي- علي معلول- بدر بانون- أيمن أشرف- أحمد رمضان "بيكهام"- حمدي فتحي- أليو ديانج- حسين الشحات- وليد سليمان- صلاح محسن- محمد شريف.

تشكيل وادي دجلة: محمد عبدالمنصف- إيهاب المباركي- محمود مرعي- خالد رضا- إسحاقو يعقوبو- أحمد مجدي- محمد رضا- عمرو صالح- أليكسندر- جورجينيو- كالديرون.