زمالك 2005 يهزم كهرباء غرب 9/0 في بطولة الجيزة

فاز فريق نادي الزمالك لكرة القدم مواليد ٢٠٠٥ ، على ضيفه كهرباء غرب بتسعه أهداف مقابل لاشئ، في المبارة التي جمعت الفريقين اليوم الجمعه على ملاعب الناشئين بالنادي، وذلك في الجولة الرابعه، ضمن منافسات دوري منطقة الجيزة.

أحرز أهداف الزمالك يوسف أحمد ثلاثه أهداف، عمار ياسر ثلاثه أهداف، محمود عصام هدفين،

يوسف وائل.

من جانبة أكد شريف خليل المدير الفني للفريق أن الفوز على كهرباء غرب اليوم بتسعه أهداف نظيفة في الدوري يعد بداية لتصحيح وضع الفريق في جدول الترتيب، والمنافسة بقوة على الفوز بلقب البطولة ، كما أنه منح اللاعبين ثقة

كبيرة في قدراتهم.

وقال شريف إن اللاعبين تحلوا اليوم بشخصية الزمالك وقدموا مباراة قوية للغاية، ورغم الفوز بتسعه اهداف فإنه كان بإمكانهم تسجيل المزيد من الأهداف لولا الفرص المهدرة.

ويضم الجهاز الفني للفريق شريف خليل مدير فني ، يعاونه كل من محمد ابراهيم مدرب ، حسام فتحي مدرب مساعد ، محمد عبد الجواد مدرب حراس مرمى، محمد علام أخصائي علاج طبيعي ، محمد كمال إداري الفريق.