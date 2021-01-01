سيدات طائرة الزمالك يهزمن أصحاب الجياد في الدوري

فاز الفريق الأول لكرة الطائرة سيدات بنادي الزمالك تحت قيادة ايهاب محمد علي فريق أصحاب الجياد بنتيجة 0/3 خلال اللقاء الذي جمع بينهم مساء اليوم الجمعه بصالة ابو الهول بالإسكندرية. ابو الهول بالإسكندرية. يأتي هذا ضمن منافسات الدور الاول لبطولة الممتاز أنسات للموسم الرياضي 2020/2021. ومنح الجهاز الفني للفريق الأبيض للاعبات راحه غدا علي أن يستأنف الفريق تدريباته مساء يوم الأحد بصالة نادي الزمالك، استعداد لمواجهة هليوبوليس يوم الجمعه المقبل . غدا علي أن يستأنف الفريق تدريباته مساء يوم الأحد بصالة نادي الزمالك، استعداد لمواجهة هليوبوليس يوم الجمعه المقبل . ويقود الفريق كلا من ايهاب محمد علي المدير الفني. وناهد بدوي مساعدة المدرب ابراهيم بدر مدرب أحمال اداري الفريق مسعد عطالله

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