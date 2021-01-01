زمالك 2006 يهزم سموحة في بطولة الجمهورية

فاز فريق نادي الزمالك لكرة القدم مواليد ٢٠٠٦ على المقاصة بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم على ملعب القرية الرياضية ديمو بالفيوم، وذلك في إطار الجولة السادسة، من منافسات المجموعة الثانية لبطولة الجمهورية للناشئين.

أحرز أهداف الزمالك أيمن أمير عبدالعزيز ، علي أحمد جمال .

بهذا الفوز ارتفع رصيد الفريق إلى ١٠ نقاط في المركز الثاني، خلفًا لانبي الذي يتصدر المجموعة برصيد

١٣ نقطة.

ويقود الفريق أحمد كمال، مديرًا فنيًا، ويعاونه أحمد عبدالله، أحمد المرغني، مصطفى غراب مدرب حراس مرمى، سيد صلاح إداري الفريق.

من جانبة أشاد أحمد كمال، المدير الفني للفريق، بأداء وروح اللاعبين اليوم، وفي الفترة الأخيرة بشكل عام، من خلال الفوز اليوم للمباراة الثانية على التوالي وإعادة تصحيح المسار الصحيح وهو الفوز.

وشدد كمال على أن لاعبي الفريق استعادوا كثيرًا من المستوى المعروف لهم والإمكانات التي يتمتعون بها، من خلال تقديم شكل قوي خلال اللقاءات الأخيرة والتعزيز بالفوز .

وأضاف، أن الهدف القادم هو العودة إلى المركز الأول وتصدر المجموعة، ومن ثم الوصول إلى المراحل الأخيرة والفوز بالبطولة.

واختتم، أن الهدف الأسمى والوضع الطبيعي للزمالك دائمًا هو التتويج وهو ما نسعى لتحقيقه من خلال الفوز بهذة البطولة، خصوصًا أن الفريق يضم مجموعة من اللاعبين على أعلى مستوى وهم مستقبل النادي ، بجانب زملائهم بمختلف فرق الناشئين بالنادي.