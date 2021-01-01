يد سيدات سموحة يهزم تشامبيون بدورى المحترفات

حقق فريق عمومى سيدات كرة اليد بنادى سموحة فوزًا مستحقًا على تشامبيون الرحاب بنتيجة 20/37، فى المباراة التى جمعت بين الفريقين مساء اليوم على ملعب سموحه، ضمن منافسات دورى عمومى السيدات.

يضم فريق سموحه اللاعبات:

ميار عادل، منه أيمن، روان خطاب، ندى طاهر، أمنية مجدي، منة عصام، أيتن حسن، شادن احمد، نور عصام، ملك طارق، غصون أحمد، مريم الديب، ترنيم محمد،

نرفانا محمد، أمال إبراهيم، مريم أشرف، أمنية خطاب، نورهان محمد.

يتكون الجهاز الفنى للفريق من:

محمد عبد السلام مديرا فنيا، محمد فاروق مدربا عاما، ريهام عبد الفتاح إدارى، بسمة يحيى علاج طبيعى، عصام الدومة مدربا للحراس، محمد الدومه مدربا للأحمال.