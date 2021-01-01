بث مباشر | مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وأستون فيلا اليوم في الدوري الإنجليزي

تتجه أنظار متابعي كرة القدم الإنجليزية صوب ملعب أولد ترافورد مساء اليوم الجمعة 1 يناير، حيث ستقام مباراة مرتقبة بين فريقي مانشستر يونايتد وأستون فيلا، في إطار فعاليات الأسبوع السابع عشر من بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم 2020/2021.

سيكون متابعو الوفد على موعد مع مشاهدة البث المباشر لمباراة مانشستر يونايتد ضد أستون فيلا اليوم، وذلك مع إنطلاق صافرة البداية المقرر لها في تمام الساعة 10:00 بتوقيت القاهرة، أي الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، وستنقل المواجهة على الهواء عبر قناة بي إن سبورت HD1 بأداء صوتي للمعلق جواد بدة.

أصر مان يونايتد على الاستمرار في المنافسة على اللقب والضغط على المتصدر ليفربول بعد أن

قاتل حتى الرمق الأخير وحقق انتصار ثمين على وولفرهامبتون بهدف دون رد، ليرفع رصيده إلى 30 نقطة بفارق 3 نقاط عن الليفر.

اليونايتد الذي عاد بسرعة الصاروخ إلى واجهة الإبداع وتخطى جميع الصعاب وتدرج بشكل مميز نحو مربع الكبار واحتل الوصافة بجدارة واستحقاق، أصبح حاليًا ينافس بقوة على خطف الصدارة، لذا يأمل بأن يحقق الانتصار على الخصم العنيد لمواصلة الإبداع وتقليص الفارق مع الريدز على أمل بأن يسقط بنفس الجولة.

وسيفتقد اليونايتد في موقعة اليوم مهاجم الفريق المميز إدينسون كافاني بعدما تقرر إيقافه من قبل

الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم لمدة 3 مباريات وفرض غرامة مالية 100 ألف إسترليني، بسبب استخدامه كلمات عنصرية في أحد منشوراته على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلى الجهة الأخرى، يمر أستون فيلا في أفضل فتراته هذا الموسم، حيث تمكن من احتلال المركز الخامس على جدول الترتيب برصيد 26 نقطة، بعد التعادل مع تشيلسي في الجولة الماضية بهدف لكل منهما.

وعلى الرغم من التعادل إلا أنه لايقدم مستوى مميز، حيث يطمح الليلة العمل بكل قوة داخل المستطيل الأخضر لتحقيق الفوز ومواصلة النتائج الإيجابية لاقتحام المربع الذهبي والمنافسة مع الكبار، لمحاولة التعمق أكثر بين الكبار وعدم الرجوع إلى الخلف.