أروابارينا: بيراميدز يضم عناصر مميزة وسعيد برمضان صبحي

أكد المدرب الأرجنتيني رودلفو أروابارينا، المدير الفني لنادي بيراميدز، أن فريقه ضم عناصر جيدة للغاية في بداية الموسم ورحل كذلك بعض الأسماء، لافتًا إلى أنه وهو المسئول الأول عن الاختيارات ودائمًا يسعى لتحقيق العدالة بين اللاعبين.

وتابع أروابارينا في تصريحات له عقب فوز فريقه الصعب على الانتاج الحربي اليوم، أنه مجبر على اختيار ١١ لاعبا فقط داخل الملعب، ويختار الأجهز ولا يسعى لأن يكون مدربا جيدا أو سيئا ولكنه يسعى لأن يكون مدربا عادلا حتى لا يخطئ، وأشاد المدرب بشريف إكرامي ومستواه موضحًا أن الخطأ طبيعي للغاية وأي حارس يخطئ وإكرامي

حزين ويلوم نفسه وهدفه أن يكون أفضل والخطأ طبيعي وعلينا التعامل مع الأمر وتخطيه والتركيز في المواجهات المقبلة.

وحول رمضان صبحي قال المدرب إنه سعيد برمضان صبحي كلاعب وشخصية واللاعب يتعرض لضغط شديد ويطلب منه ومن بقية اللاعبين الفصل والتركيز والابتعاد عما يكتب في الإعلام، والهدف الذي سجله في شباك الإنتاج سيجعله يلعب بصورة أفضل في اللقاءات المقبلة، وهو كمدرب لا يبني خطته على لاعب واحد وكرة القدم جماعية ومهم وجود رمضان ولكن الفريق هو

الأساس في النهاية، والمجموعة.

شدد المدرب على أن الإدارة تساند الفريق وتدعمه وهناك تواصل يومي مع مسئولي النادي والإدارة تلبي كل طلبات الجهاز الفني واللاعبين ونتحدث يوميا حول جميع الأمور، والدوري ما يزال طويلًا والفريق يخوض مباراة كل ٤ أيام، وهناك فيروس كورونا وإصابات وإيقافات تبعد مجموعة من العناصر، وهدفه أن يكون هناك ١٨ لاعبًا على أفضل مستوى وجاهزية فنية للمباريات، وهو يحتاج لكل العناصر المسجلة بالقائمة والكل بنفس الأهمية داخل الفريق.

وحقق بيراميدز فوزًا مهمًا على ضيفه الإنتاج الحربي بثلاثة أهداف لهدفين في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم على ملعب الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز ، ليرفع رصيده إلى النقطة السابعة يحتل بها المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري .