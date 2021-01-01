شوط أول سلبي بين الأهلي ووادي دجلة

حسم التعادل السلبي الشوط الأول من لقاء الأهلي ووادي دجلة بستاد السلام بمدينة النهضة بالقاهرة ضمن الجولة الخامسة للدوري.

جاء الشوط الأول لصالح الأهلي الذى أهدر لاعبوه عدة فرص سهلة.

يذكر أن الاهلي قبل اللقاء يحتل المركز الثاني برصيد 9 نقاط من 3 انتصارات متتالية، بينما رصيد وادي دجلة 4 نقاط من 3 مباريات أيضا وفي المركز الثاني عشر.

الشوط الأول:

بادر الأهلي بهجوم ومحاصرة المنافس من خلال مفاتيح لعب الفريق خاصة حسين الشحات ووليد سليمان المتحرك ومحمد شريف مصدر الخطورة دائما

ومع الدقائق الأولى يهدر شريف تليه وليد سليمان يستلم الكرة ويسدد بيسراه بجوار القائم الأيسر للحارس الدجلاوي محمد عبد المنصف.

يرد دجلة من خلال عرضية من الناحية اليمنى في متناول الحارس الشناوي وجاءت المحاولات الدجلاوية على حياء وبمجهود فردي.

رغم السيطرة الحمراء ظلت المحاولات الدجلاوية خطرة خاصة مع تسديدات من خارج المنطقة وجرب حظه "كالديرون" ومن سوء حظه أنها جاءت في متناول الشناوي.

تعددت العرضيات ومحاصرة الأحمر لمنافسه ولم يجد التونسي على معلول اي صعوبة في

الوصول واحتلال الجبهة اليسرى واقتحام منطقة الجزاء كثيرا لكن بقت اللمسة الأخيرة او الرأس والقدم التي تنتظر عرضياته بعيدة، مع تمركز دفاع المنافس ومحاولات فرض رقابة لصيقة على المفاتيح خاصة صلاح محسن ومحمد شريف لاسيما مع الإحتفاظ باللياقة البدنية قبل نهاية الشوط الأول.

استمرت السيطرة الحمراء ومع صافرة الشوط يلعب الشحات عرضية بالمقاس على رأس صلاح محسن يهدر ويضع الكرة فوق العارضة ضمن مسلسل اهدار الفرص من الأهلي عامة ومحسن خاصة..!

ضربة جزاء..وتجاهل

عرقل المغربي بدر بانون مهاجم دجلة كالديرون داخل منطقة الجزاء وتجاهل الحكم أحمد الغندور حتى اللجوء إلى" الفار "رغم وجود لغط كبير بشأنها وإعتراض الجهاز الفني لدجلة على عدم احتسابها..!