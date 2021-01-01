غوارديولا يؤكد غياب 5 لاعبين عن مواجهة تشيلسي 

أكد الاسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي الانكليزي غياب خمسة لاعبين عن صفوف التشكيلة المدعوة لمواجهة تشيلسي في مباراة قمة الأحد ضمن الدوري الإنكليزي الممتاز لأنهم يخضعون للحجر الصحي بعد أن تبين أن الفحوصات التي خضعوا لها للكشف عن فيروس كورونا جاءت إيجابية.



وكان مانشستر سيتي كشف عن وجود 4 حالات إيجابية في صفوف الفريق يوم عيد الميلاد بينها اثنان للمهاجم البرازيلي غابريال جيزوس والظهير الايمن كايل ووكر، ثم خضع جميع لاعبي الفريق إلى فحوصات اضافية يوم الاثنين الماضي فتبين وجود 3 حالات جديدة ما أدى إلى تأجيل المباراة ضد إيفرتون في اليوم ذاته.



وقال غوارديولا في مؤتمر صحافي الجمعة "يخضع خمسة لاعبين للحجر الصحي على مدى 10 أيام". وأضاف "تبين في الفحوصات الأولى إصابة لاعبين إثنين بفيروس كورونا، ثم ثلاثة في الفحوصات التالية".



ولم يكشف النادي الشمالي عن هوية اللاعبين الثلاثة الجدد المصابين لكن جميع المصابين سيغيبون عن المواجهة القوية ضد مانشستر يونايتد في نصف نهائي كأس رابطة الاندية الانكليزية المحترفة الأربعاء المقبل.



ووجد قرار رابطة الدوري بتأجيل مباراة إيفرتون مع مانشستر سيتي انتقادات واسعة لا سيما بأن الأخير يملك 14 لاعباً لخوض المباراة وهو الحد الأدنى المسموح به بحسب القوانين المحلية.



في المقابل طالب إيفرتون بتوضيحات من سلطات الدوري حول الأسباب التي دفعتها إلى اتخاذ قرار تأجيل المباراة.



وكشف غوارديولا عن الأمر بقوله "اتصلت شخصياً بكارلو أنشيلوتي مدرب إيفرتون لأشرح له الوضع. كان يمكن أن نلعب لكن ماذا لو سافرنا بالحافلة وأصيب عدد جديد من اللاعبين؟ كان الأمر مخاطرة كبرى. الأمر لا يتعلق بما يحدث في مانشستر سيتي وحده، بل ما يحصل حول العالم بأكمله".



وتابع "للأسف ثمة أشخاص يموتون حول العالم وفي انكلترا. للأسف المشكلة لا زالت موجودة. نأمل أن تسفر الفحوصات المقبلة عن حالات سلبية وأن يعود اللاعبون الايجابيون من دون أي مشكلة".



واضطر مانشستر سيتي إلى إقفال مقار التدريبات لمدة يومين قبل أن يعاود اللاعبون تدريباتهم الأربعاء.

المصدر: فرانس برس