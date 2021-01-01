شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب بيراميدز: طالبت رمضان صبحي بعدم التركيز فيما يُكتب حوله فنجح في التسجيل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الأرجنتيني رودلفو أروابارينا، المدير الفني لنادي بيراميدز، إنه سعيد برمضان صبحي كلاعب وشخصية، مشيرًا إلى أن اللاعب يتعرض لضغط شديد، وأنه يطلب منه ومن بقية اللاعبين الفصل والتركيز والابتعاد عما يكتب في الإعلام.

وأضاف: «الهدف الذي سجله رمضان في شباك الإنتاج سيجعله يلعب بصورة أفضل في اللقاءات المقبلة»، مؤكدًا أنه كمدرب لا يبني خطته على لاعب واحد وكرة القدم جماعية ومهم وجود رمضان ولكن الفريق هو الأساس في النهاية، والمجموعة.

وشدد المدرب على أن الإدارة تساند الفريق وتدعمه وهناك تواصل يومي مع مسئولي النادي والإدارة تلبي كل طلبات الجهاز الفني واللاعبين ونتحدث يوميا حول جميع الأمور، والدوري ما يزال طويلا والفريق يخوض مباراة كل ٤ أيام، وهناك فيروس كورونا وإصابات وإيقافات تبعد مجموعة من العناصر، وهدفه أن يكون هناك ١٨ لاعبا على أفضل مستوى وجاهزية فنية للمباريات، وهو يحتاج لكل العناصر المسجلة بالقائمة والكل بنفس الأهمية داخل الفريق.