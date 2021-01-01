شكرا لقرائتكم خبر عن أروابارينا: خطأ إكرامي أمام الإنتاج الحربي طبيعي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني لنادي بيراميدز، إنه سعيد بالفوز الصعب على الإنتاج الحربي ولكنه غير معجب مطلقا بطريقة الأداء بصورة عامة، ومعجب بروح اللاعبين والعودة من التأخر في الوقت الصعب والدقائق الأخيرة وتحقيق الفوز، مشيرا إلى أنه لابد من الفوز والعمل والإصرار والثقة في المرحلة المقبلة.

شدد على أن هناك سلبيات وإيجابيات ولكن لابد من التطور وأنا المسؤول الأول عن عدم الأداء بشكل جيد في المباريات ولا يمكنه أن يلقي باللوم على اللاعبين على الأداء، وهو سعيد بالروح والعودة من الخسارة ولابد من العمل بروح كبيرة في اللقاءات المقبلة ونسيان النتيجة سريعا والتركيز على المواجهة المقبلة الهامة أمام الاتحاد الليبي في كأس الكونفدرالية.

أضاف أروابارينا أن الخطأ دائما موجود في كرة القدم ولابد من الخطأ حتى تسجل الأهداف، معترفا بوجود أخطاء لا يتحدث عنها في الإعلام ويتحدث مع اللاعبين في الغرف المغلقة لتحسينها، وسعيد بنوعية اللاعبين الكبار الموجودين بالفريق ولكن الأخطاء يجتهد لإلغائها، ولابد من تحسين بعض المراكز من خلال العمل الجاد، والأهم هو الفوز حاليا ولكن مع الوقت يعمل على تفادي الأخطاء، وبصفته المسؤول الأول فإنه المسؤول عن التطوير والتقدم والعمل الجاد.

أكد المدرب أن الفريق ضم عناصرا جيدة للغاية في بداية الموسم ورحل كذلك بعض الأسماء وهو المسؤول الأول عن الاختيارات ودائما يسعى لتحقيق العدالة بين اللاعبين ومجبر على اختيار ١١ لاعبا فقط داخل الملعب، ويختار الأجهز ولا يسعى لأن يكون مدربا جيدا أو سيئا ولكنه يسعى لأن يكون مدربا عادلا حتى لا يخطئ، وأشاد المدرب بشريف إكرامي ومستواه موضحا أن الخطأ طبيعي للغاية وأي حارس يخطيء وإكرامي حزين ويلوم نفسه وهدفه أن يكون أفضل والخطأ طبيعي وعلينا التعامل مع الأمر وتخطيه والتركيز في المواجهات المقبلة.