شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي 0 - 0 وادي دجلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره وادي دجلة، على استاد «الأهلي ‏we‏ السلام»، ‏ضمن منافسات الجولة الخامسة في بطولة الدوري الممتاز.‏

يدخل الأهلي المباراة في المركز الثاني بـ9 نقاط، خلف الجونة متصدر جدول المسابقة بـ11 نقطة، بينما يدخل دجلة المباراة وفي جعبته 4 نقاط.

أبرز تفاصيل اللقاء

الدقيقة 4.. تصويبة من وليد سيمان تمر بها الكرة بجوار مرمى وادي دجلة

الدقيقة 9.. تسديدة قوية من يعقوبو لكن أعلى مرمى الأهلي

الدقيقة 18.. محمد الشناوي يتألق ويتصدى لتسديدة قوية من كالديرون

الدقيقة 22.. تمريرة رائعة من وليد سليمان إلى صلاح محسن الذي سدد بقوة لكن بعيدًا عن المرمى

الدقيقة 32.. كرة عرضية خطيرة من علي معلول تفتقد المتابعة داخل منطقة جزاء وادي دجلة

الدقيقة 45.. فرصة هدف تضيع على الأهلي إثر ضربة رأس من صلاح محسن تعلو بها الكرة مرمى دجلة

نهاية الشوط الأول