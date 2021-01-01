شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد بلال يحكي موقفًا مثيرًا عن بكاء لاعب بسبب الجماهير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد أحمد بلال نجم الاهلى السابق أن لاعبي الأهلى والزمالك محظوظين للغاية بسبب خوضهم المباريات بدون حضور الجماهير. وقال بلال في تصريحات لاستاد المصري اليوم مع الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز: «نصف لاعبي الدوري المصري سيعتزلون حال حضور الجماهير المبارياا لعدم استطاعتهم في اللعب تحت ضغط مثلما كان يحدث من قبل معنا». واضاف: «كان هناك لاعباً معنا تعرض لهجوم الجماهير خلال إحدى المباريات عقب نهاية اللقاء خرج وبكي بكاء شديد». الوضع في مصر

اصابات 138,062

تعافي 112,105

وفيات 7,631

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