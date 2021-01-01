شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز ينتزع فوزًا مثيرًا أمام الإنتاج الحربي في الدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

حقق بيراميدز فوزًا مثيرًا على الإنتاج الحربي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما، اليوم الجمعة، في الأسبوع الخامس للدوري.

وتمكن بيراميدز من تحويل تأخره بهدفين إلى فوز بثلاثية، حيث تقدم عبدالله السعيد لبيراميدز في الدقيقة 18، ثم تعادل الإنتاج عن طريق معاذ الحناوي بهدف من ركلة جزاء، في الدقيقة 45، قبل أن يتقدم بهدف مصطفى الجمل، في الدقيقة 61.

ونجح رمضان صبحي في إعادة بيراميدز للمباراة مرة أخرى في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، بهدف من مجهودي فردي رائع، ثم جاء الهدف الفوز لبيراميدز عن طريق إيريك تراوري، في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

بهذا الفوز رفع بيراميدز رصيده للنقطة السابعة، ويأتي في المركز الخامس، فيما توقف رصيد الإنتاج الحربي عند النقطة الرابعة.