شكرا لقرائتكم خبر عن جمال حمزة: إمكانيات مروان محسن لا تؤهله للعب في الأهلي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد جمال حمزة نجم الزمالك السابق أن مروان محسن لا يليق بإمكانيات النادي الأهلي على الإطلاق لعدم نجاحه فى اللعب تحت ضغط.
وقال حمزة فى تصريحات لاستاد المصري اليوم مع الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز: "من الممكن أن يكون مروان محسن يمتلك إمكانيات فنية عالية ولكنها لا تؤهله للعب فى فريق مثل النادي الأهلي يمتلك جماهير كبيرة واللاعب أثبت بعدم استطاعته باللعب تحت ضغط طوال الفترة الماضية".
واضاف: "الأندية الكبيرة تتطلب لاعبين لهم سمات خاصة من حيث تحمل اللعب تحت ضغط وهذا غير متواجد فى مروان محسن ومن الممكن أن يتألق مع أى فريق أخر".
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