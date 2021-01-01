شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد بلال: مروان محسن سيكون خارج الأهلي بسبب موسيماني وبواليا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد أحمد بلال نجم الأهلى السابق أن مروان محسن مهاجم الفريق الأحمر لن يكون له دور خلال الفترة المقبلة بعد انضمام والتر بواليا إلى صفول القلعة الحمراء.

وقال بلال في تصريحات لـ«استاد المصري اليوم» مع الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز: «والتر بواليا سيكون مهاجم الأهلى الأول ثم محمد شريف وصلاح محسن وأحمد ريان وبالتالي مروان محسن لن يكون له مكان مع الفريق نهائيا ولن يحصل على فرصة».

واضاف: «موسيماني فعل مع مروان محسن مثلما فعل مع أليو بادجي وأصبح ليس له مكان في تشكيلة الفريق وأعتقد أنه يرحل عن الفريق خلال الفترة القليلة القادمة».