شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد بلال: سيرينو لن يضيف للأهلي حال انضمامه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد أحمد بلال نجم الأهلى السابق أن الأوروجوياني جاستون سيرينو لاعب فريق صن داونز الجنوب افريقي لن يضيف للقلعةالحمراء حال انضمامه.

وقال بلال في تصريحات لـ«استاد المصري اليوم» مع الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز: «المقابل المادي الذي يطلبه صن داونز عال للغاية ولن يستطيع النادى الأهلى تعويض الأموال الذي يدفعها للحصول على اللاعب مثلما يحدث في أوروبا مثل يوفنتوس نجح في تعويض صفقة رونالدو».

واضاف: «الأهلى يحصل على مليون جنيه مكافآة الفوز بالدوري و2 مليون دولار مكافآة البطولة الأفريقية وفى النهاية يدفع 5 مليون دولار في لاعب من الممكن أن لا يتأقلم مع الفريق».