شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد بلال: جيرالدو لاعب عادي ولا يستحق الحصول على 40 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أكد أحمد بلال نجم الأهلى السابق أن الانجولي جيرالدو دا كوستا لاعب الفرسق الأحمر لا يستحق الحصول على المقابل المادي الذي يتقاضاه مع النادي.

وقال بلال في تصريحات لـ«استاد المصري اليوم» مع الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز: «جيرالدو لاعب عادى وإمكانياته محدودة ولا يستحق مطلقا الحصول على 40 مليون جنيه في ثلاث مواسم، وهو لن يحصل على هذا الرقم في أي نادي أخر».

واضاف: «يجب على مسؤولي الأهلى حل الأمر مع جيرالدو والاستغناء عنه بسبب عدم الاستفادة من خدماته من انتقاله إلى الفريق».