شكرا لقرائتكم خبر عن جمال حمزة: فايلر سبب أزمة بادجي في الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد جمال حمزة نجم الزمالك السابق انه يجب على الأندية الكبيرة أن تضع سقف لرواتب اللاعبين الاجانب خلال الفترة المقبلة.

وقال حمزة في تصريحات لـ«استاد المصري اليوم» مع الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز: «فايلر طلب التعاقد مع اليو بادجي ثم رحل عن تدريب الفريق وفى النهاية تسبب للنادى في أزمة بسبب راتب اللاعب الكبير وعدم الاستفادة من إمكانياته».

واضاف: «الاهلى خسر ماديا في أزمة بادجي وجيرالدو إلى جانب مكان في قائمة الفريق ويجب على الإدارة أن تتعامل بحزم في ملف الأجانب».