شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يضم 20 لاعبًا لمواحهة سيراميكا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ضم أحمد سامي، المدير الفني لفريق سموحة، 20 لاعبًا للدخول في معسكر مغلق استعداد لمواجهة سيراميكا، غدًا السبت ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري.
وجاءت قائمة اللاعبين كالتالي: الهانى سليمان، عمر صلاح، رجب نبيل، محمد البدرى،محمد عبدالمنعم، محمود عزت، أحمد جمال، أطهر الطاهر، محمد الترهونى، محمد كناريا، أحمد حمص، محمود حليمو، إسلام جمال،محمد نادى، شريف رضا، رفيق كابو، عبدالكبير الوادى، ديريك نسينامبى، محمد طلعت، محمد شوقي.
ويغيب عن الفريق السكندري حسام حسن ومحمد محسن ليلة بسبب الإصابه بفيرس كورونا.
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