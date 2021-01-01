شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد بلال: لاعب كرة القدم مثل «البطيخة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد أحمد بلال نجم الأهلى السابق أن لجنة التخطيط بالقلعة الحمراء لا تتدخل خلال الفترة الحالية في شؤون الفريق الاول على الإطلاق.

وقال بلال في تصريحات لاستاد المصري اليوم مع الكاتبة الصحفية ياسشمين عبدالعزيز: «لجنة التخطيطة خلال فترة فايلر كانت تتدخل ثم طلب المدرب التعامل بطريقة مباشرة مع محمود الخطيب رئيس النادي ويجب ان يكون لها دور في وضع خطوط عريضة للتعاقد مع اللاعبين الأجانب خلال الفترة المقبلة».

واضاف: «لاعب كرة القدم مثل البطيخة، إما أن يكون جيد أو بعيد تماما مثلما حدث في صفقتي جيرالدو وبادجي وأتمني عدم حدوث ذلك في صفقة والتر بواليا الذي انضم إلى النادي».