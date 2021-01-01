شكرا لقرائتكم خبر عن ربيع ياسين يتعافى من فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعافى ربيع ياسين المدير الفني للمنتخب الوطني للشباب السابق من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، الذي يهدد استكمال المسابقات حول العالم، بعد إصابته خلال تواجد المنتخب الوطني في معسكر المنتخب في تونس، في بطولة شمال أفريقيا، التي أقيمت أحداثها في تونس، وانسحب المنتخب من البطولة، وتحديدا من دور المجموعات أمام منتخب ليبيا ومنتخب تونس، بسبب عدم اكتمال اللاعبين الجاهزين قانونيا للمشاركة في المباراة، وبالتالي توديع المنتخب البطولة.

وجاءت المسحه التي اجراها ربيع ياسين سلبية، وبالتالي شفائه الكامل من فيروس كورونا المستجد وعودته مجددا لحياته الطبيعية، بعد خضوعه للبرتوكول الصحي الذي وضعته وزارة الصحة بعد عودته من تونس.

وقدم ربيع ياسين، استقالته من منصبه كمدير فني لمنتخب الشباب، بعد الأحداث التي طرأت على المنتخب الوطني في تونس خلال الفترة الماضية، وبالتالي غياب المنتخب عن المشاركة في بطولة كأس شمال أفريقيا.