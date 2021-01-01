شكرا لقرائتكم خبر عن «بوتراجينيو»: لسنا سعداء في ريال مدريد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أبدى إيميليو بوتراجينيو، مدير العلاقات المؤسسية بريال مدريد، عدم سعادته بتعادل الميرنجى مع مضيفه إلتشى.

وتعادل الريال وإلتشى بهدف لمثله، الأربعاء، ضمن مباريات الجولة 16 لليجا.

وقال بوتراجينيو في تصريحات نقلها موقع «ديفينسا سينترال» الإسبانى: «إلتشى فريق يدافع بشكل جيد للغاية، ولا يتلقى الكثير من الأهداف، لقد حاولنا تحقيق النقاط الثلاث، وفى النهاية حصلنا على نقطة واحدة فقط، علينا الاستمرار».

وأضاف: «الهدف لم يفكك التكتلات الدفاعية لإلتشى، فقد حافظوا على خطتهم الدفاعية، بعد ذلك أتيحت لنا فرص لتسجيل هدف ثان، هدفنا كان الفوز، لسنا سعداء، لكن الفريق حاول».

[image:2]

وعن عدم احتساب الحكم ركلة جزاء لصالح كريم بنزيما، قال بوتراجينيو: «هذا ما جاءت لأجله تقنية الفيديو، نحن نقول نفس الشىء دائمًا».

أما عن ركلة الجزاء المحتسبة ضد كارفاخال، فقال: «كانت لقطة اتخذ فيها الحكم قراره، الصور موجودة والخبراء يعطون رأيهم».

كما علق بوتراجينيو على التغييرات المتأخرة لزيدان، قائلًا: «لن نتدخل في القرارات الفنية، فريقنا كبير جدًا، وزيزو هو من يقرر». واختتم بوتراجينيو تصريحاته بالإشادة بتصدى كورتوا في آخر المباراة، قائلًا: «كان تصديًا رائعًا، لكننا امتلكنا العديد من الفرص، وكنا نعلم أنها لن تكون مباراة سهلة».