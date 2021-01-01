شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يعلن تشكيل الأهلي للقاء وادي دجلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الفريق استعدادًا ‏لمواجهة وادي دجلة المقرر لها السابعة والنصف مساء اليوم على استاد «الأهلي ‏we‏ السلام»، ‏ضمن منافسات الجولة الخامسة في بطولة الدوري الممتاز.‏

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:‏

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: بدر بانون وعلي معلول وأيمن أشرف وأحمد رمضان بيكهام.

خط الوسط: أليو ديانج وحمدي فتحي وحسين الشحات ووليد سليمان وصلاح محسن.

خط الهجوم: محمد شريف.

ويجلس على دكة البدلاء: على لطفي ومحمود وحيد وياسر إبراهيم وسعد سمير وأحمد ياسر ‏ريان وزياد طارق وأحمد نبيل ومحمد شكري وعربي بدر. الوضع في مصر

اصابات 138,062

تعافي 112,105

وفيات 7,631

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