شكرا لقرائتكم خبر عن فادي نجاح يدعم المقاولون العرب قبل مواجهة النجم الساحلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تأكدت جاهزية فادي نجاح، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، لمباراة النجم الساحلي، في بطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

ويأتي ذلك بعد تماثله للشفاء من الإصابة في كاحل القدم، والتي ابعدته عن الفريق في المباريات الماضية.

وكان يعاني المقاولون من أزمة في مركز قلب الدفاع في المباريات الماضية بسبب غياب محمد سمير وفادي نجاح للإصابة.

ويلتقي المقاولون العرب مع النجم الساحلي التونسي، الأربعاء المقبل، في إياب دور ال32 من بطولة الكونفيدرالية الافريقية.

وكانت مباراة الذهاب التي اقيمت بين الفريقين منذ 10 أيام، على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.