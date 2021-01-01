شكرا لقرائتكم خبر عن فادي نجاح يدعم المقاولون العرب قبل مواجهة النجم الساحلي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تأكدت جاهزية فادي نجاح، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، لمباراة النجم الساحلي، في بطولة الكونفيدرالية الأفريقية.
ويأتي ذلك بعد تماثله للشفاء من الإصابة في كاحل القدم، والتي ابعدته عن الفريق في المباريات الماضية.
وكان يعاني المقاولون من أزمة في مركز قلب الدفاع في المباريات الماضية بسبب غياب محمد سمير وفادي نجاح للإصابة.
ويلتقي المقاولون العرب مع النجم الساحلي التونسي، الأربعاء المقبل، في إياب دور ال32 من بطولة الكونفيدرالية الافريقية.
وكانت مباراة الذهاب التي اقيمت بين الفريقين منذ 10 أيام، على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.
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