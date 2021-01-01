شكرا لقرائتكم خبر عن البيشي يطلب الدعاء و«آل الشيخ» يقدم له الدعم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - تمنى معالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه الشفاء العاجل للاعب نادي النصر السابق عبدالرحمن البيشي الذي يمر بظروف صحية صعبة، راجياً من المولى عز وجل أن يمن عليه بموفور الصحة والعافية، وأبدى المستشار تركي آل الشيخ استعداده التام للمساهمة بكل ما يمكن أن يساعد اللاعب السابق عبدالرحمن البيشي في تجاوز هذا الظرف الصحي.

يذكر أن عبدالرحمن البيشي كان قد أعلن مطلع نوفمبر الماضي عن إصابته بمرض «التصلب الجانبي» وأشار وقتها إلى أن المرض نادر حول العالم وأنه أنهك جسده.

ونشر البيشي عصر اليوم صورة عبر حسابه الشخصي في «تويتر» تُظهر وجوده في الحرم المكي الشريف، كما بيّنت تراجع حالته الجسدية نتيجة المرض، و لاقت تلك التغريدة تفاعلاً كبيراً من قبل الجماهير الرياضية وكافة المتابعين الذين تمنوا الشفاء العاجل له.