كتب: ضياء السقا أعلن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفنى للأهلي تشكيل فريقه الذي سيواجه به وادي دجلة في السابعة والنصف مساء اليوم الجمعة، في الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز. وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: محمد الشناوي

بدر بانون - علي معلول - أيمن أشرف - أحمد رمضان بيكهام

أليو ديانج - حمدي فتحي - حسين الشحات - وليد سليمان - صلاح محسن

محمد شريف

كانت هذه تفاصيل خبر 4 تغييرات في تشكيل الأهلي الرسمي أمام وادي دجلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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