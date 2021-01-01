شكرا لقرائتكم خبر عن جنش يذبح عجلاً فى الزمالك احتفالًا بتجديد تعاقده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذبح محمود عبد الرحيم جنش، حارس مرمى فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، عجلاً ووزعه على عمال النادى احتفالاً بتجديد تعاقده مع الفريق لمدة 3 سنوات مقبلة، بعد الجلسة التى عقدها الحارس مع لجنة الكرة أمس الخميس بحضور الحارس ووكيله.

وجاء التجديد بعدما شهدت الفترة الماضية رحلة تفاوض الزمالك مع جنش لتجديد عقده، وطلب الحارس الحصول على 10 ملايين جنيه فى الموسم من أجل البقاء مع الفريق، وبالفعل حصل جنش خلال الجلسة علي مستحقاته المتأخرة وكذلك مقدم تعاقد الموسم الجديد، قبل أن يوقع على عقود التجديد لمدة 3 سنوات مقبلة، حيث طلب من إدارة النادى الحصول على 10 ملايين جنيه فى الموسم الواحد لتجديد عقده الذى ينتهى بنهاية الموسم الجارى.

وقال جنش لإدارة الزمالك إنه يرغب فى تقديره مالياً، خاصة أنه لم يحصل على المبالغ التى يستحقها طوال الفترة الماضية، بل إن لاعبين آخرين حصلوا على أكثر منه بكثير، واستشهد جنش بما حصل عليه محمد عواد حارس الفريق حيث حصل فى موسم واحد على أكثر مما حصل عليه جنش منذ وجوده مع القلعة البيضاء.

وفى النهاية وقع جنش على وثيقة تجديد الحب بينه ويين جمهور الزمالك ، حيث تربطه بهم علاقة حب لا تنتهى ، وقد أطلقت الجماهير بعض العبارات على حارس الفريق فى ظل حماية عرين القلعة البيضاء فى الأوقات الصعبة ، ومنها "جنش لديهم فلا خوف عليهم ".

وخرج جنش للإصابة من قائمة مباراة فريقه أمام إنبى المقرر لها فى السابعة والنصف مساء غد السبت ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الممتاز، كما استبعد باتشيكو كلاً من مصطفى محمد مهاجم الفريق، حيث كان مستبعد من مواجهة سموحة الأخيرة، بالإضافة إلى التونسى فرجانى ساسى ومحمد أوناجم، مع غياب محمود علاء لعدم الجاهزية الفنية بعد شفاءه أمس الخميس من فيرس كورونا، مع عودة طارق حامد الذى كان مستبعد بسبب الإصابة بفيرس كورونا.

وضمت قائمة الزمالك كلا من:-

محمد أبو جبل ومحمد عواد في حراسة المرمى.

فى الدفاع.. حازم إمام وحمزة المثلوثي ومحمد عبدالغني ومحمود حمدي "الونش" وعبدالله جمعة وأحمد فتوح وحسام عبدالمجيد وأحمد عيد.

فى خط الوسط.. طارق حامد وإسلام جابر ومحمد أشرف "روقا" وإمام عاشور وأحمد سيد "زيزو" ويوسف إبراهيم "أوباما" ومحمود عبدالرازق "شيكابالا" وأشرف بن شرقي وحسين فيصل.

فى الهجوم حميد أحداد وعمر السعيد.

وتشهد قائمة الزمالك استمرار استبعاد مصطفى محمد مهاجم الفريق، حيث كان مستبعد من مواجهة سموحة الأخيرة، بالإضافة إلى التونسى فرجانى ساسى، مع غياب محمود علاء لعدم الجاهزية الفنية بعد شفاءه أمس الخميس من فيرس كورونا، واستبعاد محمود جنش للإصابة، مع عودة طارق حامد الذى كان مستبعد بسبب الإصابة بفيرس كورونا.