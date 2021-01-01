شكرا لقرائتكم خبر عن فرجانى ساسى فى رسالة غامضة عبر "إنستجرام": لقد طفح الكيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه التونسي فرجانى ساسى، لاعب الزمالك، رسالة غامضة عبر "ستورى إنستجرام" الخاص به قائلا "لقد طفح الكيل"، مع نشر إشارات الضحك على جملته بالتزامن مع استبعاده من قائمة الفريق الأبيض التى تستعد لمواجهة إنبي بالحولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري.

واستبعد البرتغالى جيمى باتشيكو، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، عدداً من لاعبى فريقه من قائمة مواجهة إنبى، فى المباراة المقرر لها غدًا السبت باستاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدورى الممتاز، حيث تقام المباراة فى السابعة والنصف مساءً، وجاء أبرز المستبعدين مصطفى محمد والدولى التونسى فرجانى ساسى، حيث يأتى استبعاد مصطفى للمباراة الثانية على التوالى، فيما تواجد ساسى على مقاعد البدلاء فى المباراة الماضية أمام سموحة قبل أن يستبعده من مواجهة إنبى.

طبيب الزمالك محمد أسامة أكد أن فرجانى ساسى اشتكى من الإصابة بشد فى العضلة الضامة، وهو ما دفع البرتغالى جايمى باتشيكو لاستبعاده من مواجهة إنبي، كما كشف فى تصريح سابق أن مصطفى محمد يعانى من إصابة هو الآخر تمنعه من المشاركة فى الوقت الحالى.

وكشف مصدر مطلع فى نادى الزمالك أن السبب الحقيقى لاستبعاد الثنائى يعود لقرار تأديبى من إدارة الكرة بالنادى، خاصة فى ظل تمسك مصطفى محمد بالرحيل لخوض تجربة الاحتراف خلال انتقالات شهر يناير الجارى، ومواصلة الضغط على الإدارة من أجل الموافقة على رحيله، رغم عدم انتهاء تعاقده مع الزمالك.

وأضاف المصدر، أن استبعاد فرجانى ساسى يأتى هو الآخر لمماطلة اللاعب فى تجديد تعاقده رغم وفاء الإدارة بوعدها وصرف جزء كبير من مستحقاته المالية المتأخرة، بقيمة 530 ألف يورو، ورغم ذلك إلا إن اللاعب مازال يراوغ الإدارة رافضًا التوقيع على عقود تجديده، لاسيما أن ساسى يحق له التوقيع لأى فريق فى الوقت الحالى نظرًا لانتهاء تعاقده بنهاية الموسم الحالى.

وأشار المصدر إلى أن إدارة الكرة تحدثت مع باتشيكو وطالبته باستبعاد الثنائى من قائمة المباراة، وبدأ الاعتماد على بدلائهما تحسبًا لرحيلهما فى أى توقيت فى ظل تمردهم بالوقت الحالى.