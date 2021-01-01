شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب بيراميدز بعد الفوز على الإنتاج: الأداء سيئ وشريف إكرامى يلوم نفسه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب الأرجنتينى رودلفو أروابارينا، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، عن سعادته بالفوز الصعب على الإنتاج الحربي بنتيجة 3 / 2، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدورى، مؤكدًا أنه غير معجب مطلقاً بطريقة الأداء بصورة عامة، ومعجب بروح اللاعبين والعودة من التأخر فى الوقت الصعب والدقائق الأخيرة وتحقيق الفوز، مشيرا إلى أنه لابد من الفوز والعمل والإصرار والثقة فى المرحلة المقبلة.

وشدد مدرب بيراميدز على أن هناك سلبيات وإيجابيات ولكن لابد من التطور قائلاً، "أنا المسئول الأول عن عدم الأداء بشكل جيد فى المباريات، ولا يمكن أن ألقى باللوم على اللاعبين على الأداء، وسعيد بالروح والعودة من الخسارة ولابد من العمل بروح كبيرة فى اللقاءات المقبلة ونسيان النتيجة سريعاً والتركيز على المواجهة المقبلة المهمة أمام الاتحاد الليبى فى كأس الكونفدرالية".

وأشار أروابارينا إلى أن الخطأ دائما موجود فى كرة القدم ولابد من الخطأ حتى تسجل الأهداف، معترفاً بوجود أخطاء لا يتحدث عنها فى الإعلام ويتحدث مع اللاعبين فى الغرف المغلقة لتحسينها، مبديًا سعادته بنوعية اللاعبين الكبار الموجودين بالفريق ولكن الأخطاء يجتهد لإلغائها، ولابد من تحسين بعض المراكز من خلال العمل الجاد، والأهم هو الفوز حاليا، ولكن مع الوقت يعمل على تفادى الأخطاء، وبصفته المسئول الأول فإنه المسئول عن التطوير والتقدم والعمل الجاد.

وأكد مدرب أن الفريق ضم عناصر جيدة للغاية فى بداية الموسم ورحل كذلك بعض الأسماء، وهو المسئول الأول عن الاختيارات، ودائما يسعى لتحقيق العدالة بين اللاعبين ومجبر على اختيار 11 لاعبا فقط داخل الملعب، ويختار الأجهز ولا يسعى لأن يكون مدربا جيدا أو سيئا ولكنه يسعى لأن يكون مدربا عادلا حتى لا يخطئ.

وأشاد المدرب بشريف إكرامى ومستواه موضحا أن الخطأ طبيعى للغاية وأى حارس يخطئ وإكرامى حزين ويلوم نفسه وهدفه أن يكون أفضل والخطأ طبيعى وعلينا التعامل مع الأمر وتخطيه والتركيز فى المواجهات المقبلة.

وحول رمضان صبحى قال المدرب إنه سعيد برمضان صبحى كلاعب وشخصية واللاعب يتعرض لضغط شديد ويطلب منه ومن بقية اللاعبين الفصل والتركيز والابتعاد عما يكتب فى الإعلام، والهدف الذى سجله فى شباك الإنتاج سيجعله يلعب بصورة أفضل فى اللقاءات المقبلة، وهو كمدرب لا يبنى خطته على لاعب واحد وكرة القدم جماعية ومهم وجود رمضان ولكن الفريق هو الأساس فى النهاية، والمجموعة.

شدد المدرب على أن الإدارة تساند الفريق وتدعمه وهناك تواصل يومى مع مسئولى النادى والإدارة تلبى كل طلبات الجهاز الفنى واللاعبين ونتحدث يوميا حول جميع الأمور، والدورى ما يزال طويلا والفريق يخوض مباراة كل ٤ أيام، وهناك فيروس كورونا وإصابات وإيقافات تبعد مجموعة من العناصر، وهدفه أن يكون هناك ١٨ لاعبا على أفضل مستوى وجاهزية فنية للمباريات، وهو يحتاج لكل العناصر المسجلة بالقائمة والكل بنفس الأهمية داخل الفريق.