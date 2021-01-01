شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى ووداي دجلة .. تعادل سلبي بعد مرور 15 دقيقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مرت 15 دقيقة من مباراة الأهلي ووادي دجلة المقامة حالياً باستاد الأهلي بالسلام ضمن منافسات الجولة الخامسة لبطولة الدوري الممتاز ومازال التعادل السلبي مسيطرا على أجواء اللقاء، وبدأت المباراة بنشاط ملحوظ من جانب الأهلي الذي ضغط مُبكراً وحاول التسجيل عن طريق صلاح حسن أو شريف أو وليد سليمان وسدد الأخير كرة قوية في أول خمسة دقائق مرت بجوار القائم.

واصل الأهلي الضغط على الفريق الدجلاوي وتبادل محمد شريف كرة مع وليد سليمان وكاد الأخير ينفرد بمحمد عبد المنصف حارس دجلة لكن دفاع الفريق الدجلاوي أنقذ الموقف في الوقت المناسب.

ويخوض الأهلي المباراة بتشكيل مكوّن من: محمد الشناوي وبدر بانون وعلي معلول وأيمن أشرف وأحمد رمضان بيكهام ؤليو ديانج وحمدي فتحي وحسين الشحات ووليد سليمان وصلاح محسن ومحمد شريف ، ويجلس على دكة البدلاء: علي لطفي ومحمود وحيد وياسر إبراهيم وسعد سمير وأحمد ياسر ‏ريان وزياد طارق وأحمد نبيل ومحمد شكري وعربي بدر.

فيما يضم تشكيل دجلة كلاً من: محمد عبد المنصف _يعقوبو – خالد رضا – محمود مرعي – إيهاب المباركي _أحمد مجدي – محمد رضا – عمرو صالح _أمير عادل – كالديرون - جورجينيو.

وتشهد قائمة الاهلي العديد من الغيابات أبرزها ، محمود كهربا و طاهر محمد طاهر وجيرالدو ومروان محسن ومحمد مجدي قفشة ومحمد هاني وعمرو السولية وجونيور اجاي وناصر ماهر واكرم توفيق ورامي ربيعة.

ويتطلع الأهلي لتحقيق الفوز الليلة من أجل إستكمال رحلة الفوز ببطولة الدوري للمرة الـ43 في تاريخه والسادسة على التوالي ويتطلع الأهلي لتحقيق الفوز الرابع على التوالي بعدما فاز في أول ثلاث جولات أمام مصر المقاصة وغزل المحلة والإتحاد السكندري بثلاثة أهداف لهدف وثلاثية نظيفة ورباعية نظيفة على التوالي ليحصد حامل اللقب 9 نقاط كاملة من 3 مبارياته لعبها في بطولة الدوري حتى الأن.

ويدخل الأهلي مباراة الليلة برصيد 9 نقاط وسجل لاعبيه 10 أهداف واستقبلت شباكه هدف وحيد ويحتل المركز الثانن خلف الجونة صاحب القمة برصيد 11 نقطة وأن كان الجونة قد خاض خمسة مباريات بعكس الأهلي الذي خاض 3 مباريات فقط أما وادي دجلة فيحتل المركز الحادي عشر برصيد 4 نقاط جمعهم من فوز وتعادل وهزيمة في 3 مباريات وسجل لاعبيه 4 أهداف واستقبلت شباكه 4 أهداف أيضاً