شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف مباراة بيراميدز والإنتاج الحربى وريمونتادا رمضان وتراورى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق فريق بيراميدز فوزًا غاليًا على الإنتاج الحربى بنتيجة 2 / 3 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، باستاد الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدورى الممتاز، وسجل عبد الله السعيد هدف تقدم بيراميدز، ثم أحرز معاذ الحناوى التعادل من ضربة جزاء، قبل أن يتقدم مصطفى الجمل للإنتاج، بعدها سجل رمضان صبحى الهدف التعادل بهدف + 90، ثم سجل إريك تراورى الهدف الثالث فى الدقيقة 95.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد بيراميدز للنقطة السابعة محتلاً المركز الخامس، فيما تجمد رصيد الإنتاج الحربى عند النقطة الرابعة فى المركز السادس عشر.

أحداث الشوط الأول

شهد الشوط استحواذا وضغطا من فريق بيراميدز، وسط استغلال فريق الإنتاج الحربى للهجمات المرتدة ليهدر أكثر من فرصة محققة أمام مرمى شريف إكرامى، وكان لأمادو أنياس نصيب الأسد فى فرص الإنتاج المهدرة، وفى الدقيقة 18 نجح عبد الله السعيد فى إحراز هدف التقدم لفريقه بمجهود فردى، ليصل لهدفه رقم 110 خلال مسيرته بالدورى.