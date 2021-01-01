شكرا لقرائتكم خبر عن المكنة طلعت قماش.. رمضان صبحى يفتتح أهدافه مع بيراميدز أمام الإنتاج.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجل رمضان صبحى، لاعب فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، أهدافه مع الفريق السماوى فى شباك الإنتاج الحربى بالدقيقة 92 من عمر المباراة التى جمعتهما مساء اليوم الجمعة، باستاد الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

رمضان صبحي انتقل إلى بيراميدز مطلع الموسم الجارى بعدما نجحت الإدارة فى التعاقد معه من نادى هدرسفيلد الإنجليزى، وشارك رمضان مع فريقه الجديد فى 4 مباريات حتى الوقت الحالى، 3 منها بمسابقة الدورى، وواحدة فى الكونفدرالية الأفريقية أمام الاتحاد الليبى.

وبعد الانتقادات اللاذعة التى تعرض لها اللاعب فى الفترة الماضية لابتعاده نسبيًا عن مستواه المعهود، "المكنة طلعت قماش" ونجح اللاعب فى تقديم أوراق اعتماده، وأحرز هدفًا غاليًا فى شباك الإنتاج الحربى، ليقود فريقه للفوز واقتناص ثلاث نقاط غالية فى الصراع على لقب الدورى.

هدف رمضان صبحى فى شباك الإنتاج، هو الأول للاعب مع بيراميدز منذ أن انضم لصفوف الفريق، وجاء الهدف فى توقيت قاتل من المباراة، لينتفض فريقه ويسجل إريك تراورى الهدف الثالث وينتهى اللقاء بفوز بيراميدز بنتيجة 3 / 2 بعدما كان متأخرًا 2 / 1.