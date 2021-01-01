ريمونتادا رمضان صبحي وتراورى تقود بيراميدز للفوز على الإنتاج + 90.. فيديو

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز فريق بيراميدز بريمونتادا مُثيرة على الإنتاج الحربى بنتيجة 2 / 3 فى مباراة لم تخل من المتعة والإثارة، جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، باستاد الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدورى الممتاز، وسجل عبد الله السعيد هدف تقدم بيراميدز، ثم أحرز معاذ الحناوى التعادل من ضربة جزاء، قبل أن يتقدم مصطفى الجمل للإنتاج، بعدها سجل رمضان صبحى الهدف التعادل بهدف + 90، ثم سجل إريك تراورى الهدف الثالث فى الدقيقة 95.
بهذه النتيجة يرتفع رصيد بيراميدز للنقطة السابعة محتلاً المركز الخامس، فيما تجمد رصيد الإنتاج الحربى عند النقطة الرابعة فى المركز السادس عشر.
شهد الشوط استحواذا وضغطا من فريق بيراميدز، وسط استغلال فريق الإنتاج الحربى للهجمات المرتدة ليهدر أكثر من فرصة محققة أمام مرمى شريف إكرامى، وكان لأمادو أنياس نصيب الأسد فى فرص الإنتاج المهدرة، وفى الدقيقة 18 نجح عبد الله السعيد فى إحراز هدف التقدم لفريقه بمجهود فردى، ليصل لهدفه رقم 110 خلال مسيرته بالدورى.
وفى نهاية الشوط احتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح الإنتاج الحربى بعدما رجع الحكم لتقنية الفيديو، بسبب ارتطام الكرة فى يد أحمد سامى، وسجل منها منها معاذ الحناوى هدف التعادل لفريقه.
وفى الشوط الثانى، واصل بيراميدز الضغط، إلا إن الإنتاج الحربى نجح فى تسجيل الهدف الثانى بأقدام مصطفى الجمل فى الدقيقة 61 من عمر المباراة بتسديدة صاروخية، وفى الدقيقة 70 تلقى امادو انياس لاعب الإنتاج البطاقة الحمراء بعد التدخل بعنف على أحمد سامى، وفى الدقيقة 88 تلقى محمود وادى مهاجم بيراميدز البطاقة الحمراء بعد التدخل على معاذ الحناوى، وتسبب فى إصابته فى الوجه.
وفى الدقيقة 92، نجح رمضان صبحى فى تسجيل هدف التعادل لبيراميدز مستغلاً مهارته الخاصة، وفى الدقيقة 95 يسجل أريك تراورى الهدف الثالث لفريقه ويقتنص ثلاث نقاط غالية.
بيراميدز دخل المباراة بتشكيل مكون من..
حراسة المرمى: شريف إكرامي
خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - أحمد فتحي - محمد حمدي
خط الوسط: عمر جابر - نبيل دونجا - عبد الله السعيد - رمضان صبحي - أحمد الشيخ
خط الهجوم: جون أنطوى
أحمد يحيى فى حراسة المرمى
فى الدفاع.. السيد الشبراوى - معاذ الحناوى - محمد الشبينى - على فتحى
فى الوسط.. عبد الرحمن شيكا - مصطفى الجمل - علاء سلامة - محمد فييرا
فى الهجوم.. محمد عبد المجيد - امادو انياس
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