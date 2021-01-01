شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الزمالك يؤازر الفريق والجهاز الفنى قبل مواجهة إنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص المستشار عماد عبد العزيز، رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك على التواجد في مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي اليوم، وقام رئيس النادي بمؤازرة الجهاز الفني واللاعبين قبل مواجهة إنبي غدًا بالدوري الممتاز مؤكدًا ثقته في الفريق لتحقيق الفوز.

واجتمع رئيس النادي مع أشرف قاسم المشرف العام على الكرة واطمأن على استعداد الفريق مؤكدًا أن الإدارة تسعى دائمًا لتوفير المناخ المناسب للفريق للتركيز في المنافسات المقبلة.

ويستعد الزمالك لمواجهة إنبى فى السابعة والنصف مساء غدٍ السبت ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الممتاز، وضمت قائمة الزمالك كلاً من..

محمد أبو جبل ومحمد عواد في حراسة المرمى.

فى الدفاع.. حازم إمام وحمزة المثلوثي ومحمد عبدالغني ومحمود حمدي "الونش" وعبدالله جمعة وأحمد فتوح وحسام عبدالمجيد وأحمد عيد.

فى خط الوسط.. طارق حامد وإسلام جابر ومحمد أشرف "روقا" وإمام عاشور وأحمد سيد "زيزو" ويوسف إبراهيم "أوباما" ومحمود عبدالرازق "شيكابالا" وأشرف بن شرقي وحسين فيصل.

فى الهجوم حميد أحداد وعمر السعيد.

وتشهد قائمة الزمالك استمرار استبعاد مصطفى محمد مهاجم الفريق، حيث كان مستبعد من مواجهة سموحة الأخيرة، بالإضافة إلى التونسى فرجانى ساسى ومحمد أوناجم، مع غياب محمود علاء لعدم الجاهزية الفنية بعد شفاءه أمس الخميس من فيرس كورونا، واستبعاد محمود جنش للإصابة، مع عودة طارق حامد الذى كان مستبعد بسبب الإصابة بفيرس كورونا.