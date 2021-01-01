شكرا لقرائتكم خبر عن "الجمل" يتقدم بالهدف الثانى للإنتاج الحربى أمام بيراميدز.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحرز مصطفى الجمل، لاعب الإنتاج الحربى، الهدف الثانى لفريقه فى شباك بيراميدز لتصبح النتيجة 2 / 1 للإنتاج بعد مرور 61 دقيقة من عمر المباراة التي تجمعهما حاليًا على استاد الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدورى الممتاز، في مواجهة يدخلها الفريقان بمعنويات مرتفعة حيث فاز بيراميدز على سيراميكا بهدف دون رد بالجولة الأخيرة للمسابقة فيما فاز الإنتاج الحربى على المقاولون العرب بهدف دون رد أيضًا فى نفس الجولة.

يحتل بيراميدز المركز الثانى عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد أربعة نقاط بعدما لعب ثلاث مباريات فاز في واحدة وتعادل في واحدة وخسر الأخرى وسجل لاعبوه 3 أهداف وتلقت شباكه ثلاثة أهداف ومازالت لديه لقاء مؤجل فيما يحتل الإنتاج الحربى المركز السادس عشر برصيد أربعة نقاط بعد أن لعب 4 مباريات فاز في لقاء وتعادل في مثله وخسر مباراتين وسجل لاعبيه أربعة أهداف وتلقت شباكه 8 أهداف.

بيراميدز دخل المباراة بتشكيل مكون من..

حراسة المرمى: شريف إكرامي خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - أحمد فتحي - محمد حمدي خط الوسط: عمر جابر - نبيل دونجا - عبد الله السعيد - رمضان صبحي - أحمد الشيخ خط الهجوم: جون أنطوى