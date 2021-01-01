محمد شريف وصلاح محسن والحاوى يقودون هجوم الأهلي أمام دجلة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، تشكيل فريقه الذى سيخوض مباراته ضد وادى دجلة المقرر لها السابعة والنصف مساءً باستاد الأهلي والسلام، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر الدوري المصري الممتاز.
وشهد تشكيل الأهلى عودة صلاح محسن ووليد سليمان وأحمد رمضان بيكهام وحسين الشحات للمشاركة الأساسية، بعدما غابوا عن المباريات الماضية أو شاركوا بشكل احتياطي.
تشكيل الأهلي جاء كالتالي:
حراسة المرمى: محمد الشناوي.
خط الدفاع: بدر بانون وعلي معلول وأيمن أشرف وأحمد رمضان بيكهام.
خط الوسط: أليو ديانج وحمدي فتحي وحسين الشحات ووليد سليمان وصلاح محسن.
خط الهجوم: محمد شريف.
ويجلس على دكة البدلاء: علي لطفي ومحمود وحيد وياسر إبراهيم وسعد سمير وأحمد ياسر ريان وزياد طارق وأحمد نبيل ومحمد شكري وعربي بدر.
وضمت قائمة الأهلي للمباراة كلًّا من: محمد الشناوي، وعلي لطفي، ومصطفى شوبير، ومحمود وحيد، وأحمد رمضان بيكهام، وياسر إبراهيم، وحمدي فتحي، ومحمد شريف، ووليد سليمان، وأيمن أشرف، وبدر بانون، وحسين الشحات، وأليو ديانج، وصلاح محسن، وسعد سمير، وعلي معلول، وأحمد ريان، وأحمد نبيل كوكا، ومحمد شكري، وعربي بدر، وعبد الرحمن مانو، وزياد طارق.
وتشهد قائمة الاهلي العديد من الغيابات أبرزها ، محمود كهربا و طاهر محمد طاهر وجيرالدو ومروان محسن ومحمد مجدي قفشة ومحمد هاني وعمرو السولية وجونيور اجاي وناصر ماهر واكرم توفيق ورامي ربيعة.
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