شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شريف وصلاح محسن والحاوى يقودون هجوم الأهلي أمام دجلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، تشكيل فريقه الذى سيخوض مباراته ضد وادى دجلة المقرر لها السابعة والنصف مساءً باستاد الأهلي والسلام، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر الدوري المصري الممتاز.

وشهد تشكيل الأهلى عودة صلاح محسن ووليد سليمان وأحمد رمضان بيكهام وحسين الشحات للمشاركة الأساسية، بعدما غابوا عن المباريات الماضية أو شاركوا بشكل احتياطي.

تشكيل الأهلي جاء كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: بدر بانون وعلي معلول وأيمن أشرف وأحمد رمضان بيكهام.

خط الوسط: أليو ديانج وحمدي فتحي وحسين الشحات ووليد سليمان وصلاح محسن.

خط الهجوم: محمد شريف.

ويجلس على دكة البدلاء: علي لطفي ومحمود وحيد وياسر إبراهيم وسعد سمير وأحمد ياسر ‏ريان وزياد طارق وأحمد نبيل ومحمد شكري وعربي بدر.