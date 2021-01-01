شكرا لقرائتكم خبر عن السبب الحقيقى لاستبعاد ساسي ومصطفى محمد من قائمة الزمالك أمام إنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استبعد البرتغالى جيمى باتشيكو، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، عدداً من لاعبى فريقه من قائمة مواجهة إنبى، فى المباراة المقرر لها غدًا السبت باستاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدورى الممتاز، حيث تقام المباراة فى السابعة والنصف مساءً، وجاء أبرز المستبعدين مصطفى محمد والدولى التونسى فرجانى ساسى، حيث يأتى استبعاد مصطفى للمباراة الثانية على التوالى، فيما تواجد ساسى على مقاعد البدلاء فى المباراة الماضية أمام سموحة قبل أن يستبعده من مواجهة إنبى.

طبيب الزمالك محمد أسامة أكد أن فرجانى ساسى اشتكى من الإصابة بشد فى العضلة الضامة، وهو ما دفع البرتغالى جايمى باتشيكو لاستبعاده من مواجهة إنبي، كما كشف فى تصريح سابق أن مصطفى محمد يعانى من إصابة هو الآخر تمنعه من المشاركة فى الوقت الحالى.

وكشف مصدر مطلع فى نادى الزمالك أن السبب الحقيقى لاستبعاد الثنائى يعود لقرار تأديبى من إدارة الكرة بالنادى، خاصة فى ظل تمسك مصطفى محمد بالرحيل لخوض تجربة الاحتراف خلال انتقالات شهر يناير الجارى، ومواصلة الضغط على الإدارة من أجل الموافقة على رحيله، رغم عدم انتهاء تعاقده مع الزمالك.

وأضاف المصدر، أن استبعاد فرجانى ساسى يأتى هو الآخر لمماطلة اللاعب فى تجديد تعاقده رغم وفاء الإدارة بوعدها وصرف جزء كبير من مستحقاته المالية المتأخرة، بقيمة 530 ألف يورو، ورغم ذلك إلا إن اللاعب مازال يراوغ الإدارة رافضًا التوقيع على عقود تجديده، لاسيما أن ساسى يحق له التوقيع لأى فريق فى الوقت الحالى نظرًا لانتهاء تعاقده بنهاية الموسم الحالى.

وأشار المصدر إلى أن إدارة الكرة تحدثت مع باتشيكو وطالبته باستبعاد الثنائى من قائمة المباراة، وبدأ الاعتماد على بدلائهما تحسبًا لرحيلهما فى أى توقيت فى ظل تمردهم بالوقت الحالى.

وضمت قائمة الزمالك لمواجهة إنبى كلا من:

محمد أبو جبل ومحمد عواد فى حراسة المرمى.

فى الدفاع.. حازم إمام وحمزة المثلوثى ومحمد عبدالغنى ومحمود حمدى "الونش" وعبدالله جمعة وأحمد فتوح وحسام عبدالمجيد وأحمد عيد.

فى خط الوسط.. طارق حامد وإسلام جابر ومحمد أشرف "روقا" وإمام عاشور وأحمد سيد "زيزو" ويوسف إبراهيم "أوباما" ومحمود عبدالرازق "شيكابالا" وأشرف بن شرقى وحسين فيصل.

فى الهجوم حميد أحداد وعمر السعيد.

وتشهد قائمة الزمالك استمرار استبعاد مصطفى محمد مهاجم الفريق، حيث كان مستبعد من مواجهة سموحة الأخيرة، بالإضافة إلى التونسى فرجانى ساسى ومحمد أوناجم، مع غياب محمود علاء لعدم الجاهزية الفنية بعد شفاءه أمس الخميس من فيرس كورونا، واستبعاد محمود جنش للإصابة، مع عودة طارق حامد الذى كان مستبعد بسبب الإصابة بفيرس كورونا.