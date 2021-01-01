شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سامى يغيب عن بيراميدز أمام البنك الأهلى للإيقاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يغيب أحمد سامى، مدافع فريق نادى بيراميدز، عن مباراة الفريق المقبلة فى الدورى الممتاز بسبب الإيقاف لحصوله على الإنذار الثالث، بعدما حصل اللاعب على بطاقة صفراء ثالثة فى الدورى بالشوط الأول من مباراة الإنتاج الحربى بالدورى الممتاز، حيث سبق له الحصول على بطاقتين فى مباراتى الاتحاد والزمالك، ليتأكد غيابه عن اللقاء المقبل.

ويغيب سامى عن مباراة بيراميدز المقبلة أمام البنك الأهلى والمحدد لها بوم 8 يناير الجارى على استاد الشرطة بالعباسية فى الجولة السادسة من الدوري.

وانتهى الشوط الأول من عمر مواجهة بيراميدز والإنتاج الحربى، التى تجمعهما حاليًا باستاد الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدورى الممتاز، بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما، ويدخل الفريقين المباراة بمعنويات مرتفعة حيث فاز بيراميدز على سيراميكا بهدف دون رد بالجولة الأخيرة للمسابقة فيما فاز الإنتاج الحربى على المقاولون العرب بهدف دون رد أيضاً فى نفس الجولة.

شهد الشوط استحواذ وضغط من فريق بيراميدز، وسط استغلال فريق الإنتاج الحربى للهجمات المرتدة ليهدر أكثر من فرصة محققة أمام مرمى شريف إكرامى، وكان لأمادو انياس نصيب الأسد فى فرص الإنتاج المهدرة، وفى الدقيقة 18 نجح عبد الله السعيد فى إحراز هدف التقدم لفريقه بمجهود فردى، ليصل لهدفه رقم 110 خلال مسيرته بالدورى.

وفى نهاية الشوط احتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح الإنتاج الحربى بعدما رجع الحكم لتقنية الفيديو، بسبب ارتطام الكرة فى يد أحمد سامى، وسجل منها معاذ الحناوى هدف التعادل لفريقه.