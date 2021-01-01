شكرا لقرائتكم خبر عن 20 لاعباً فى قائمة سموحة استعداداً لمواجهة سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ضم أحمد سامى المدير الفنى لفريق سموحة، 20 لاعبا للدخول فى معسكر مغلق استعداد لمواجهة سيراميكا، غدا السبت ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري ، وجاءت قائمة اللاعبين كالتالي: الهانى سليمان،عمر صلاح،رجب نبيل،محمد البدرى،محمد عبد المنعم،محمود عزت،أحمد جمال، أطهر الطاهر،محمد الترهونى،محمد كناريا،أحمد حمص،محمود حليمو،إسلام جمال،محمد نادى،شريف رضا،رفيق كابو،عبد الكبير الوادى،ديريك نسينامبى،محمد طلعت،محمد شوقى ويغيب عن الفريق السكندري حسام حسن و محمد محسن ليله بسبب الإصابه بفيرس كورونا.

من ناحية أخرى ، علق فرج عامر رئيس نادي سموحة عن موقف ناديه من التعاقد مع الأنجوالي جيرالدو لاعب الأهلي، والذي اقترب من الرحيل عن الأهلي بعد التعاقد مع الكونغولي والتر بواليا مهاجم الجونة السابق قائلا:" سموحة لم يفكر في ضم جيرالدو والأهلي لم يعرض جيرالدو علينا".

وينوي الأهلي رفع اسم جيرالدو وقيده في قائمة الانتظار في ظل إخلاء مكان في قائمة اللاعبين الأجانب لقيد بواليا، استعدادا لخوض منافسات الدوري وقبل المشاركة في كأس العالم للأندية وأعلن أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي، عن توقيع الكونغولي والتر بواليا، مهاجم الجونة، للانضمام إلى صفوف الأهلي لمدة أربعة مواسم، تبدأ مطلع يناير 2021.

جاء ذلك بعدما أنهى توفيق كافة الأمور المالية والإدارية مع مسئولي نادي الجونة، بالتنسيق الكامل مع محمود الخطيب رئيس النادي، وذلك لسرعة ضم المهاجم الكونغولي لتدعيم صفوف الأهلي خلال الفترة القادمة.