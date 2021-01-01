شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج الحربى يتعادل 1 - 1 مع بيراميدز فى الشوط الأول.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى الشوط الأول من عمر مواجهة بيراميدز والإنتاج الحربى، التى تجمعهما حاليًا على ستاد الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدورى الممتاز، بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما، ويدخل الفريقين المباراة بمعنويات مرتفعة حيث فاز بيراميدز على سيراميكا بهدف دون رد بالجولة الأخيرة للمسابقة فيما فاز الإنتاج الحربى على المقاولون العرب بهدف دون رد أيضاً فى نفس الجولة.

شهد الشوط استحواذا وضغطا من فريق بيراميدز، وسط استغلال فريق الإنتاج الحربى للهجمات المرتدة ليهدر أكثر من فرصة محققة أمام مرمى شريف إكرامى، وكان لأمادو أنياس نصيب الأسد فى فرص الإنتاج المهدرة، وفى الدقيقة 18 نجح عبد الله السعيد فى إحراز هدف التقدم لفريقه بمجهود فردى، ليصل لهدفه رقم 110 خلال مسيرته بالدورى.

وفى نهاية الشوط احتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح الإنتاج الحربى بعدما رجع الحكم لتقنية الفيديو، بسبب ارتطام الكرة فى يد أحمد سامى، وسجل منها منها معاذ الحناوى هدف التعادل لفريقه.

ويحتل بيراميدز المركز الثانى عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد أربعة نقاط بعدما لعب ثلاث مباريات فاز في واحدة وتعادل في واحدة وخسر الأخرى وسجل لاعبوه 3 أهداف وتلقت شباكه ثلاثة أهداف ومازالت لديه لقاء مؤجل فيما يحتل الإنتاج الحربى المركز السادس عشر برصيد أربعة نقاط بعد أن لعب 4 مباريات فاز في لقاء وتعادل في مثله وخسر مباراتين وسجل لاعبيه أربعة أهداف وتلقت شباكه 8 أهداف.

بيراميدز دخل المباراة بتشكيل مكون من..

حراسة المرمى: شريف إكرامي خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - أحمد فتحي - محمد حمدي خط الوسط: عمر جابر - نبيل دونجا - عبد الله السعيد - رمضان صبحي - أحمد الشيخ خط الهجوم: جون أنطوى