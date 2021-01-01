مباشر الدوري المصري.. الأهلي 0 -0 وادي دجلة.. البحث عن الصدارة

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة - محمد همام:

زوار الخليج 365 الكرام تابعوا معنا تغطية مباشرة لمباراة الأهلي ووادي دجلة في اللقاء الذي يقام على ملعب "استاد الأهلي We السلام" ضمن حسابات الأسبوع الخامس من مسابقة الدوري.

ويحتل الأهلي وصافة الدوري من ثلاث مباريات برصيد تسع نقاط بعد الفوز على كل من (مصر المقاصة وغزل المحلة والاتحاد السكندري).

في المقابل، يتواجد وادي دجلة في المركز الرابع عشر برصيد أربع نقاط من ثلاث مباريات بعد الفوز أمام المقاولون العرب والتعادل أمام البنك الأهلي والخسارة من سموحة.

تشكيل الأهلي: محمد الشناوي - علي معلول - بدر بانون - أيمن أشرف - أحمد رمضان "بيكهام" - حمدي فتحي - أليو ديانج - حسين الشحات - وليد سليمان - صلاح محسن - محمد شريف.

تشكيل وادي دجلة: محمد عبد المنصف - إيهاب المباركي - محمود مرعي - خالد رضا - إسحاقو يعقوبو - أحمد مجدي - محمد رضا - عمرو صالح - أليكسندر - جورجينيو - كالديرون.

تفاصيل المباراة:

الدقيقة الرابعة من بداية المباراة شهدت فرصة خطيرة من وليد سليمان بعدما سدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء لكن تلمس الكرة الشباك الخارجية.

دييجو كالديرون في الدقيقة 18 سدد كرة قوية من على حدود منطقة الجزاء لكن محمد الشناوي يتألق ويتصدى الكرة على مرتين.

صلاح محسن في الدقيقة 23 تلقى كرة رائعة من وليد سليمان ليسدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء لكن تمر بعيدة عن المرمى.

تابعونا دقيقة بدقيقة لمعرفة أحداث مباراة الأهلي ودجلة..