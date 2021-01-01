رمضان وتراوري يُسجلان في عودة قاتلة لبيراميدز أمام الإنتاج الحربي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

استطاع فريق بيراميدز قلب تأخره بهدفين مقابل هدف أمام الإنتاج الحربي لفوز بثلاثية مقابل هدفين خلال خمس دقائق أخيرة قاتلة من عمر المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري.

وتقدم بيراميدز سريعاً في الدقيقة 18 عن طريق لاعبه عبدالله السعيد، الذي وصل لهدفه رقم 110 في تاريخ مشاركاته بالدوري، قبل أن يُعادل معاذ الحناوي النتيجة في الدقيقة 45+7 لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وفي الشوط الثاني تقدم مصطفى الجمل للإنتاج الحربي بهدف ثانٍ في الدقيقة 61 من تسديدة من خارج منطقة الجزاء قبل أن يتعادل رمضان صبحي في الدقيقة 90+2 ثم يخطف إيريك تراوري هدف الفوز في الدقيقة 90+6.

وشهدت المباراة حالتي طرد بواقع واحدة بصفوف الإنتاج الحربي بالدقيقة 71 بطرد أمادو أنياس وثانية بصفوف بيراميدز بالدقيقة 89 لمحمود وادي الذي شارك بديلاً.

وبهذا الفوز رفع بيراميدز رصيده إلى النقطة 7 في المركز الخامس بفارق الأهداف عن الزمالك صاحب المركز الرابع، بينما توقف رصيد الإنتاج عند النقطة 4 في المركز الـ16.

وإليكم ملخصاً بأبرز أحداث المباراة:

بداية سريعة للمباراة كادت تشهد تقدم الإنتاج الحربي بهدف نظيف ولكن تسديدة لاعبه محمد فييرا أخرجها أحمد فتحي من مرمى بيراميدز في الدقيقة الرابعة.

وفي الدقيقة 15 رد بيراميدز بكرة سددها رمضان صبحي داخل منطقة الجزاء وتصدى لها أحمد يحيى حارس الإنتاج الحربي.

وعاد بيراميدز في الدقيقة التالية لمنطقة جزاء الإنتاج الحربي مرة أخرى بتمريرة من عبدالله السعيد لجون أنطوي الذي تعثرت الكرة أسفل قدمه وأبعدها دفاع الإنتاج.

وفي الدقيقة 18: استلم عبدالله السعيد الكرة خارج منطقة جزاء الإنتاج؛ ليتقدم بها بمهارة فردية قبل تسديد الكرة في شباك أحمد يحيى.

هدف عبدالله السعيد جعله يتخطى رئيس النادي الأهلي الحالي ولاعبه السابق، محمود الخطيب، ومن ثم يحتل المركز الخامس بجدول هدافي الدوري المصري بتاريخه رصيد 110 أهداف.

وصلنا للدقيقة 30 من عمر الشوط الأول بعد سيطرة نسبية من بيراميدز على الكرة، ولكن دون أي خطورة على مرمى الإنتاج الحربي.

الدقيقة 38: كاد أمادو أنياس يتعادل للإنتاج الحربي ولكن مرت تسديدته من داخل منطقة الجزاء بجوار قائم بيراميدز.

الدقيقة 39: ردّ بيراميدز على خطوة الإنتاج السابقة بتمريرة من أحمد فتحي لزميله أحمد الشيخ على حدود منطقة الجزاء ليُسدد بجوار مرمى الإنتاج.

وصلنا للدقيقة 45 بعد دقائق من السيطرة للإنتاج الحربي والحكم يُعلن دقيقة وقتًا بدلًا من الضائع.

الدقيقة 45 +1: واصل مادو أنياس خطورته بعد مراوغة لاعب بيراميدز وإرسال تمريرة داخل منطقة جزاء بيراميدز من يمين الملعب سددها عبدالرحمن شيكا ولكن أخرجها علي جبر من أمام المرمى.

الدقيقة 45+5: الحكم يحتسب ركلة جزاء للإنتاج الحربي بداعي لمس الكرة ليد أحمد سامي لاعب بيراميدز سددها معاذ الحناوي بنجاح في شباك إكرامي؛ ليتعادل لفريقه قبل أن ينتهي الشوط الأول.

الدقيقة 55: أحمد يحيى حارس الإنتاج الحربي يتصدى لتسديدة إسلام عيسى.

في الدقيقة 60 تسلم مصطفى الجمل الكرة على حدود منطقة جزاء بيراميدز؛ ليسددها في مرمى بيراميدز مسجلاً معها التقدم للإنتاج الحربي.

في الدقيقة 66 دفع بيراميدز بلاعبه محمود وادي بدلاً من جون أنطوي.

الدقيقة 70: الحكم يُشهر بطاقة حمراء لأحد أبرز لاعبي الإنتاج الحربي في المباراة أمادو بعد رجوعه لتقنية الفيديو إثر تدخل اللاعب مع أحمد سامي لاعب بيراميدز.

الدقيقة 74 أجرى بيراميدز تبدليه الخامس بالدفع بدودو الجباس بدلًا من محمد حمدي لاستغلال النقص العدد بعد طرد أمادو لاعب الإنتاج.

الدقيقة 86: توقف اللعب عقب سقوط معاذ الحفناوي في كرة مشتركة مع محمود وادي قبل أن يُشهر الحكم بطاقة حمراء لوادي بعد اللجوء لتقنية الفيديو في الدقيقة 89.

وصلنا للدقيقة 90 وما زال الإنتاج الحربي متقدماً بهدفين مقابل هدف أمام بيراميدز والحكم يمنح 7 دقائق وقتًا بدلًا من الضائع.

الدقيقة 90+2: رمضان صبحي يُسجل هدف التعادل لبيراميدز.

في الدقيقة 90+6: إيرك تراوري يسجل هدف التقدم لبيراميدز.

نهاية المباراة بفوز بيراميدز بثلاثية مقابل هدفين.